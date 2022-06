Tesla baut aus Rezessionsangst tausende Stellen ab

Der weltgrĂ¶ĂŸte Elektroautobauer Tesla streicht aus Sorge ĂŒber eine weltweite WirtschaftsabkĂŒhlung tausende Stellen in der Produktion. Der Abbau werde in den nĂ€chsten drei Monaten vollzogen, kĂŒndigte Firmenchef Elon Musk am Dienstag auf dem von der Nachrichtenagentur Bloomberg organisierten Qatar Economic Forum an. Es gehe um zehn Prozent der lohnabhĂ€ngig BeschĂ€ftigten, was 3,5 Prozent der Gesamtbelegschaft entspreche - es seien also nicht besonders viele, so Musk. Ende 2021 beschĂ€ftigte der US-Konzern weltweit rund 100.000 Mitarbeiter, somit wĂ€ren es mehr als 3.000 Betroffene.

Der Tesla-Chef hatte intern schon Anfang Juni ĂŒber die PlĂ€ne informiert. In einer Reuters vorliegenden Mail hatte er das mit einem "superschlechten GefĂŒhl" ĂŒber die Wirtschaftsentwicklung begrĂŒndet. Eine Rezession in nĂ€chster Zeit sei möglich, sagte er dazu jetzt. "Es ist nicht sicher, aber es scheint wahrscheinlicher." Der US-Elektroautopionier wollte im zweiten Quartal das Rekordniveau beim Absatz zum Jahresauftakt von rund 310.000 Fahrzeugen halten. Lockdowns in China bremsten zuletzt aber zunehmend die Produktion im Werk Shanghai.

Unmut in Deutschland

Was die AbbauplĂ€ne fĂŒr das deutsche Tesla-Werk in GrĂŒnheide bedeuten, blieb offen. Dort lĂ€uft gerade der Stellenaufbau. Ein Firmensprecher war zunĂ€chst nicht erreichbar. Die deutsche Gewerkschaft IG Metall hatte am Wochenende auf einen zunehmenden Unmut der Belegschaft in GrĂŒnheide wegen zu niedriger und ungleicher Löhne hingewiesen. Deswegen komme auch die Rekrutierung neuer Mitarbeiter nicht so schnell voran wie geplant.