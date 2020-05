Telekom: Hartes Urteil für Broker Wanovits

Ein strenges Urteil fällte der Schöffensenat am Freitag in der letzten Runde des Prozesses um die Kursmanipulation der Telekom Austria. Johann Wanovits, Gründer der kleinen Spezialbank Euro Invest, wurde zu fünf Jahren Haft und Rückzahlung des Schadens an die Telekom verdonnert. Richter Michael Tolstiuk begründete das Urteil damit, dass bei Wanovits „kein Unrechtsbewusstsein“ zu erkennen gewesen sei. Verteidiger Hans-Rainer Rienmüller meldete umgehend Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an.

Er dürfte gute Chancen haben. Denn Wanovits spielte in der Affäre lediglich eine Nebenrolle. Er agierte praktisch als Erfüllungsgehilfe und ließ 2004 einen seiner Wertpapierhändler den Kurs der Telekom-Aktie nach oben jagen. Nach vorheriger Absprache und auf Geheiß von Ex-Telekom-Vorstand Gernot Schieszler, der auf seinen Kronzeugen-Status hofft.

Zur Erinnerung: Durch die Kauforder der Euro-Invest erreichte der Aktienkurs im letzten Moment jenes Niveau, das für die Auszahlung eines Bonus-Programms von in Summe 8,8 Millionen Euro an den Vorstand und 95 Manager erforderlich war. Wanovits hatte auf Risiko der Euro Invest die Aktien gekauft und dafür 990.000 Euro aus der Telekom-Kasse erhalten – einen Teil davon in zwei Bargeld-Tranchen im Plastiksackerl, den Rest über Scheinaufträge des Ex-Lobbyisten Peter Hochegger.

Im Februar wurden bereits die Ex-Vorstände Rudolf Fischer (drei Jahre), Stefano Colombo (dreieinhalb Jahre) und ein ehemaliger Abteilungsleiter (drei Jahre, davon zwei bedingt) wegen Untreue verurteilt, die Urteile sind nicht rechtskräftig. Nur der ehemalige Telekom-Chef Heinz Sundt ging rechtskräftig frei.