Telekom-Chef: „Corona ultimativer Härtetest für die digitale Infrastruktur“

Das Internet zu nutzen, bedeutet auch, viel Energie zu verbrauchen. Für Arnoldner ist dies eher kein Problem. „Das Internet verwenden und zum Beispiel von zu Hause aus arbeiten, braucht viel weniger Energie und bringt vor allem viel weniger Emissionen mit sich, als wenn man zum Beispiel mit dem Diesel-Pkw ins Büro pendelt, geschweige denn eine Dienstreise mit dem Flugzeug macht.“ Er sei daher überzeugt, dass die Digitalisierung erheblich dazu beitrage, das Klimaproblem zu lösen.

Dennoch sei der Stromverbrauch für das Unternehmen eine große Herausforderung. „Der Energieverbrauch ist unmittelbar gekoppelt mit dem steigenden Datenvolumen.“ Die Telekom versuche, den Anstieg des Datenvolumens vom Energieverbrauch zu entkoppeln. Noch steige der Verbrauch an, man versuche aber, diesen in den nächsten Jahren sogar in absoluten Zahlen zu senken. „Wir arbeiten auch intensiv daran, auf erneuerbare Energiequellen umzusteigen. So ist es uns vergangenes Jahr erstmals seit vielen Jahren gelungen, unsere CO 2 -Emissionen in der Gruppe um 20 Prozent zu senken und das ist auch die Ambition, die wir in den nächsten Jahren haben.“

Trotz höherer Energie- und Personalkosten geht Arnoldner davon aus, dass die Telekombranche wie in den vergangenen Jahren die Inflation bremse, sprich es zu keinen größeren Preissteigerungen kommen werde.

Die Situation in Weißrussland, wo die Telekom mit einer Tochter vor Ort ist, „geht natürlich an uns auch nicht spurlos vorüber“. Priorität gelte den Mitarbeitern, die für ein Unternehmen mit westlichen Compliance Standards arbeiten können, sowie den Kunden, die so Zugang zum Internet und internationalen Diensten erhalten würden.