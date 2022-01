A1 Telekom: Widerstand gegen drohenden Verkauf der Funktürme

In einer parlamentarischen Anfrage will die SPÖ jetzt von ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner wissen, wie er zu einem Verkauf stehe und generell verhindern wolle, dass America Movil „die Filetstücke der Telekom“ verkauft. Klarheit will die größte Oppositionspartei auch über den Syndikatsvertrag, der 2024 ausläuft. Interessant ist die Frage, wie die ursprünglich in diesem Vertrag garantierte „State-of-the-Art-Infrastruktur“ aufrecht erhalten werden solle und was ein Verkauf der Sendemasten für den 5G-Ausbau bedeuten würde.