Telekom Austria steigerte Nettogewinn im ersten Quartal

Der Gesamtumsatz stieg durch einen den Anstieg der Erlöse aus Dienstleistungen in allen Märkten, hieß es. Die Erlöse aus dem Verkauf von Endgeräten gingen um 4,2 Prozent zurück, da das Marktumfeld weiterhin unverändert war blieb, und es herrschte ein gewisser Engpass an hochwertigen Endgeräten herrschte. Volumenbedingte Rückgänge in Bulgarien, Österreich und Belarus wurden von einem Anstieg in Serbien nur teilweise wettgemacht.

Mobilfunk-Kerngeschäft, das Geschäft mit mobilen WLAN-Routern sowie eine weitere Erholung der Roaming-Erlöse

Die Erlöse aus Mobilfunk-Dienstleistungen stiegen um 5,5 Prozent an. Grund war die Entwicklung des Mobilfunk-Kerngeschäfts, des Geschäfts mit mobilen WLAN-Routern sowie eine weitere Erholung der Roaming-Erlöse. Die Festnetzerlöse aus Dienstleistungen stiegen auf Gruppenebene um 0,9 Prozent an, da das solide Wachstum von 9,5 Prozent auf den internationalen Märkten den Rückgang in Österreich mehr als ausglich. Die Anzahl der Mobilkund:innen legte um 4,5 Prozent zu.