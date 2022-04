Warum die A1 Telekom weiterhin in Belarus bleiben will

Lukaschenko fĂ€hrt einen harten Kurs gegen A1 Belarus. Anfang Dezember wurde der Pressesprecher, Nikolaj Bredelew festgenommen, kurz darauf wurde vom Regime ein demĂŒtigendes „GestĂ€ndnisvideo“ veröffentlicht, in dem er sich selbst bezichtigte, an den Massendemonstrationen im Sommer 2020 beteiligt gewesen zu sein. Putins Scherge höchstpersönlich warf Bredelew öffentlich Datendiebstahl vor und kĂŒndigte „schĂ€rfste Maßnahmen“ gegen das Unternehmen an. Im JĂ€nner gab es eine Hausdurchsuchung.

Bredelew soll sich immer noch im berĂŒchtigten Minsker Wolodarka-GefĂ€ngnis befinden, Menschenrechtsorganisationen haben ihn zum politischen Gefangenen erklĂ€rt.

FĂŒr ein Aussitzen in Belarus soll, hört man aus Unternehmenskreisen, vor allem der stark gewinnorientierte mexikanische MehrheitseigentĂŒmer America Movil votiert haben. Gewerkschaft und Belegschaftsvertreter wiederum fĂŒrchten, ein Ausstieg wĂŒrde sich auf die Jobs in Österreich durchschlagen und hier ArbeitsplĂ€tze kosten

Die Landesgesellschaft gehört innerhalb der Telekom-Group zu den profitabelsten Einheiten (siehe Zahlen unten). Doch es droht Ungemach. Die westlichen Sanktionen gegen Belarus sind noch nicht so scharf wie gegen Russland, es wird aber allgemein erwartet, dass die EU nachlegt und auch die Telekom-Branche betroffen wird. Konflikte schaffen Bedarf fĂŒr Telekom-Dienstleistungen, die Branche ist daher relativ krisenfest. Noch treffen die Sanktionen A 1 Belarus nur bei bestimmten Technologie-Importen. Werden die Banken stĂ€rker sanktioniert, wĂŒrde die Telekom die Dividenden nicht mehr außer Landes bringen. In Minsk wird ĂŒberhaupt spekuliert, Lukaschenko könnte die Telekom ĂŒberhaupt enteignen. Oder der staatliche MarktfĂŒhrer Beltelekom könnte A1 Infrastruktur wegnehmen.

Ein KĂ€ufer wĂŒrde sich durchaus finden, hört man aus Wirtschaftskreisen in Minsk. Russen als auch Chinesen wĂŒrden das Unternehmen sofort ĂŒbernehmen. Die starke ProfitabilitĂ€t macht A1 Belarus unabhĂ€ngig vom Mutterkonzern, der Firmenwert ist abgeschrieben.

Die Propaganda regimetreuer Aktivisten gegen das Unternehmen wirkt nicht. Die Bevölkerung hofft sehr, wurde dem KURIER in Minsk erklĂ€rt, dass die Österreicher die EigentĂŒmer bleiben.

Zwischenstufe Schlaff

Hierzulande sorgte die Übernahme der Velcom, wie das Unternehmen 2007 noch geheißen hatte, fĂŒr viel öffentlichen Wirbel. Schmiergelder wurden vermutet und die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen, alle Ermittlungen aber eingestellt.

EigentĂŒmer der vormals staatlichen Velcom war der Syrer Eead Samawi, ein enger Vertrauter von Lukaschenko. Die Telekom spitzte auf das Unternehmen, wollte aber aus ImagegrĂŒnden nicht direkt mit Samawi ins GeschĂ€ft kommen, weshalb der Investor Martin Schlaff als Zwischenstufe eingeschaltet wurde. Die Telekom erhielt das Unternehmen um rund 1,3 Milliarden schuldenfrei. Und Schlaff hatte schön verdient, 100 bis 200 Millionen Euro wurden kolportiert. Rund um den Deal hat auch der ehemalige ÖVP-Chef Josef Taus, einst Partner von Schlaff, mitverdient.

Cashcow

Seit der Übernahme 2007 fuhr die hundertprozentige Telekom-Tochter A1 Belarus bis auf ein Jahr zuverlĂ€ssig hohe Gewinne ein. 2021 stieg das Ebit (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von 109 auf 122,4 Millionen Euro, bei knapp 420 Umsatzmillionen und 4,9 Millionen Kunden. Der Anteil der grĂ¶ĂŸenmĂ€ĂŸig eher kleinen A1 Belarus am Konzern-Ebit betrĂ€gt mehr als 16 Prozent. Das Ebit im VerhĂ€ltnis zum Umsatz liegt bei 29 Prozent.

Zum Vergleich:

Die grĂ¶ĂŸte Landeseinheit, Österreich, kommt hier auf eine Relation von nur 16 Prozent