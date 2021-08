Telekom Austria will 15.000 Funktürme ausgliedern

Viele Telekom-Unternehmen in Europa verkaufen derzeit Teile ihrer Infrastruktur, um Schulden abzubauen und/oder den teuren Ausbau der 5G-Netze zu finanzieren. Sie müssen an die Turm-Firmen Miete bezahlen. Auf der Suche nach Veranlagungen investieren große Fonds, Equity-Gesellschaften und Versicherungen zunehmend in öffentliche Infrastruktur. Und haben neben Gas-, Strom- und Wasserleitungen auch die Mobilfunk-Kommunikation entdeckt.

Die Telekom-Konzerne wagten es lange nicht, ihre Infrastruktur zu verkaufen. Doch die Nachfrage ist enorm, und die Tower-Gesellschaften werden, obwohl reguliert, zu wesentlich höheren Preisen gehandelt als die Netzbetreiber. Während eine Akquisition in der Telekom-Industrie mit dem rund Siebenfachen des Ebit bewertet wird, liegen die Tower-Multiples bei 18 bis 22, sind also bis zu dreimal so teuer.

Telefonica verkaufte die 31.000 Funkmasten der Tochter Telxius für 7,7 Milliarden Euro an den US-Konzern American Tower, einen der Weltmarktführer. Die Spanier bauen damit einen Teil ihres hohen Schuldenberges ab.

Ende 2020 verscherbelte die chinesische CK Hutchison („Drei“) die rund 24.000 europäischen Funkmasten (darunter auch in Österreich) um zehn Milliarden Euro an den spanischen Funkmastbetreiber Cellnex, den Marktführer in Europa. Allerdings schaltete sich die britische Wettbewerbsbehörde ein, sie befürchtet höhere Preise für die Kunden und schlechtere Dienstleistungen für die Netzbetreiber.