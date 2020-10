Techkonzern Frequentis will 31 Millionen Euro zurück

Wie kommen Sie mangels direktem Kontakt zu den Kunden und Investoren mit diesen in Gespräch?

Als die jährlich weltgrößte Flugsicherungsmesse in Madrid abgesagt wurde, haben wir unsere Demoräume virtualisiert und unsere Kunden in Webinars durch diese geführt. Und mit Investoren habe ich alleine in der letzten Woche zwölf Gespräche geführt. Von diesen bekomme ich nicht nur Geld, wobei wir den Börsegang ja nicht deswegen gemacht haben. Denn wir haben genug Cash und Eigenkapital. Sondern wir wollen noch professioneller werden, indem wir von diesen wichtige Inputs erhalten, die wir so nicht hätten. Darunter fallen neue Ideen, etwa zu unserem Kommunikationsverhalten, aber auch zu möglichen Übernahmen.

Können Sie schon einen Ausblick auf das gesamte Geschäftsjahr 2020 geben?

Ich bin zuversichtlich, das Ergebnis des Vorjahres zu halten, wir versuchen es aber zu verbessern. Beim Umsatz kämpfen wir noch. Für nächstes Jahr baut sich die Pipeline an Aufträgen weltweit ganz gut auf.