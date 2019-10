Hermes.Wirtschafts.Preis. an beste Unternehmen des Landes vergeben

Donnerstagabend wurden bei der Gala der österreichischen Wirtschaft zum vierten Mal die „Hermes.Wirtschafts.Preise“ vergeben. Das Wirtschaftsministerium, die Wirtschaftskammer Österreich, Leitbetriebe Austria und der KURIER luden zum größten Preis dieser Art und zeichneten Unternehmen für herausragende Leistungen aus. 700 Gäste verfolgten in der Hofburg die Preisverleihung.

Wo immer man auf der Welt hinkommt, „überall sieht man, wie toll unsere Unternehmen sind“, sagte KURIER-Chefredakteurin Martina Salomon in ihrer Eröffnungsrede. Deshalb sei es wichtig, die Hidden Champions und mittelständischen Unternehmen vor den Vorhang zu holen. Dennoch dürfe man nicht vergessen, dass es für noch viel zu tun gebe, um die Wirtschaft zu unterstützen. Salomon sprach die Probleme in der Lehrlingsausbildung, den Fachkräftemangel und die überbordende Bürokratie an.