Stumpf-Gruppe erwirbt Kaufhaus-Projekt Lamarr aus Signa-Pleite

Dieser Deal wurde mit Spannung erwartet, jetzt ist er fix: "Eine 100‐prozentige Tochtergesellschaft der österreichischen Stumpf-Gruppe hat das Objekt Mariahilferstraße 10‐18 in Wien, besser bekannt als „Lamarr“, aus der Insolvenz der Signa erworben. Der Vertrag steht unter der Bedingung der insolvenzgerichtlichen Genehmigung", heißt es in einer Aussendung. "Der gute Standort, die etablierte Lage in der Mariahilferstraße sowie die Nähe zur Innenstadt waren wesentliche Entscheidungsgründe für den Ankauf. Das zukünftige Nutzungskonzept soll in Abstimmung mit der Stadt Wien und dem Bezirk in den kommenden Monaten entwickelt werden."