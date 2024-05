Verkauf des Signa-Kaufhauses Lamarr: Diese acht Interssenten sind im Rennen

Dem Vernehmen nach hat auch der österreichische Bauunternehmer und Investor Georg Stumpf die Baustelle in der Wiener Mariahilfer Straße unter die Lupe genommen.

Als weiteren Interessenten haben Signa-Insider den internationalen Immobilienentwickler. Hines, der in 384 Städten in 30 Ländern tätig ist, identifiziert. Hines hat seinen Zentrale in Houston, Texas, und seine Europa-Zentrale in London. Hines führt derzeit laut eigenen Angaben „weltweit 177 Projektentwicklungen durch und hat in der Vergangenheit 1.700 Immobilien mit einer Gesamtfläche von mehr als 51,8 Millionen Quadratmetern entwickelt, saniert oder erworben“. Das verwaltete Vermögen beträgt 93,2 Milliarden US-Dollar. Weitere Interessenten sind Morgan Stanley Real Estate, CC Real, bekannt durch die Millennium City in Wien, und Damac Properties aus Dubai.