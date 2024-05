Signa-Zeuge: "Die finale Entscheidung traf René Benko"

"Nicht eingebunden"

Nun wollten die Ermittler von den Zeugen wissen, ob sie in die Außenprüfung der Finanz eingebunden waren. „Ich war gar nicht eingebunden, das Ganze ist in Innsbruck gelaufen. Ich sitze ja in Wien. Ich habe davon gehört, war jedoch inhaltlich nicht involviert“, sagte Signa-Holding-Geschäftsführer Christoph Stadlhuber aus. Auch in die Sitzverlegung war er nicht eingebunden. „Ob es einen Zusammenhang mit der laufenden Steuerprüfung gab, weiß ich nicht“, sagte Stadlhuber. Zugleich verwies er darauf, dass sein Co-Geschäftsführer Marcus Mühlberger seinen Sitz in Innsbruck hat.

Der Benko-Vertraute Mühlberger wollte den Ermittlern gar keine Frage beantworten. „Ich nehme mein Recht der Aussageverweigerung wegen der Gefahr der Selbstbelastung in Anspruch, ich möchte derzeit keine Angaben machen“, gab Mühlberger zu Protokoll.