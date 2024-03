Schmid wäre als Kronzeuge auch bereit für Sozialstunden

Schmids Anwalt Roland Kier schreibt, dass sein Mandant „neben den normalen Lebenshaltungskosten eines Durchschnittsmenschen“ auch noch den Kredit für die Wohnung abbezahlen muss und eine private Pensionsvorsorge hat. Hinzu kommen Kosten für seinen Umzug in die Niederlande, den Schritt in die Selbstständigkeit sowie „massive Kosten für diverse rechtliche Dienstleistungen“.

Kier hält fest, dass sich der Beschuldigte „grundsätzlich mit jeder diversionellen Maßnahme ausdrücklich einverstanden erklärt“. Die Leistung einer Geldbuße, „die an die finanziellen Möglichkeiten angepasst ist, wäre wohl zielführend“. Option zwei, eine „gemeinnützige Leistung“, wäre „mit Blick auf den nunmehrigen beruflichen und privaten Lebensmittelpunkt im Ausland wohl schwierig“. Nachsatz: „Der Beschuldigte würde aber auch in so einem Falle kooperieren und dem nicht entgegenstehen.“

Sollte Schmid also Kronzeuge werden, könnte er Buße tun, indem er Sozialstunden ableistet – was gar nicht so ungewöhnlich wäre. Es gab vor einigen Jahren einen Fall, in dem ein Top-Manager Dienst in einer Sozialeinrichtung leisten musste. Das Gericht hatte befunden, dass für jemanden in seiner Position „Zeit wertvoller sei als Geld“.

Von der WKStA heißt es am Freitag, der Stand bei Schmid sei unverändert: Der Kronzeugen-Antrag wird noch geprüft.