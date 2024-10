Konkursverfahren: René Benko geht es jetzt an die Wäsche

Rückzahlung gefordert

Doch der Insolvenzverwalter hat René Benko auch einen Mietvertrag gekündigt. So hat der Ex-Unternehmer im Spätherbst 2023 den Entschluss gefasst, von der Luxus-Villa Schlosshotel Igls in Innsbruck in das moderne Haus in der Innsbrucker Höhenstraße zu ziehen, das die Familie bis 2021 nutzte. Vermieterin ist die RB Immobilienverwaltungs GmbH & Co KG, die zur Laura Privatstiftung der Familie Benko gehört. Dazu haben René Benko und seine Frau jeweils einen Mietvertrag abgeschlossen. Die Mietkosten wurden mit 7.500 Euro im Monat festgelegt.

„René Benko verpflichtete sich außerdem, eine Mietvorauszahlung von vier Jahresmieten, insgesamt 360.000 Euro, zu leisten“, heißt es in einem Bericht des Insolvenzverwalters. Dieser Betrag sei im Oktober 2023 bezahlt worden.

Der Insolvenzverwalter beendete das Mietverhältnis, jenes von Benkos Frau bleibt davon aber unberührt. Zugleich hat der Insolvenzverwalter die Vermieterin aufgefordert, die Vorauszahlung zurückzuzahlen. Der Anwalt der Vermieterin lehnte den Anspruch „als nicht berechtigt ab“. Er will mit einem Vorschlag auf den Insolvenzverwalter zukommen.