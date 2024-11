Studie schlägt Alarm: Heimische Großbetriebe überlegen, abzuwandern

Allein heuer seien 95 Mrd. Euro an Wertschöpfung verloren gegangen. Den stärksten Hebel sieht Ungar-Klein in Investitionen in die digitale Infrastruktur. Ein flächendeckender Breitbandausbau koste rund zehn Mrd. Euro, könne aber 90 Mrd. an Wertschöpfung bringen. Weil etwa die Attraktivität von Standorten im ländlichen Raum zunehme.

Vorbild Schweiz

Als Vorbild für eine österreichische Standort- und Infrastrukturstrategie könne die Schweiz gelten, meint Ungar-Klein. Dort gebe es fünfmal so viele ausländische Investitionen wie in Österreich. Auch in internationalen Rankings, etwa jenem der Lausanner Hochschule IMD, liegen die Eidgenossen seit Jahren auf den vorderen Plätzen, während Österreich zuletzt auf Rang 26 abrutschte. Standortagenden seien in der Schweiz in einem Ministerium gebündelt, sagt der FBA-Initiator. In Österreich habe man sich in der vergangenen Legislaturperiode hingegen auf den Klimaschutz konzentriert und andere Bereiche außer Acht gelassen.

Er sieht auch noch einen weiteren Grund für den Erfolg des Schweizer Modells. Während die Schweiz für sich in Anspruch nehme, ein wettbewerbsfähiger Standort zu sein, sei in der österreichischen Strategie für Forschung, Technologie und Innovation lediglich von einem „wettbewerbsfreundlichen“ Standort die Rede. „Das Wort gibt es gar nicht“, sagt Ungar-Klein.