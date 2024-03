Abgesandelt

Leitl kritisierte damals die ausufernde Bürokratie, die hohen Arbeitskosten und dass die SPÖ mit neuen Steuerplänen internationale Investoren abschrecke. Das Wirtschaftswachstum lag in Österreich im Jahr 2013 übrigens bei null Prozent. Geschichte wiederholt sich ja zuweilen.

Ein Leitl-Déjà-vu hat man auch, wenn man sich die aktuelle Studie des internationalen Beratungsunternehmens Deloitte zur Industrie in Österreich durchliest. Nur, dass sich die Rahmenbedingungen für die heimische Industrie offenkundig kontinuierlich verschlechtern. Die im internationalen Vergleich dauerhaft überdurchschnittlich hohen Energiekosten werden für die Betriebe mittlerweile ein echtes Problem. Und Besserung ist nicht in Sicht.

Dazu kommt die weiterhin überdurchschnittlich hohe Inflation. Das bedingt höhere Löhne. Die aber kann ein Industriebetrieb nicht so einfach an seine ausländischen Kunden abwälzen. Niemand, der etwas von Wirtschaft auch nur annähernd versteht, kann es deshalb den heimischen Industrieunternehmern verdenken, dass sie an Abwanderung denken.

Warum soll man auch in einem Land eine Investition tätigen, wo über neue Steuern für Leistungsträger und wo über weniger Arbeit bei vollem Lohnausgleich diskutiert wird? Vielleicht war das auch ein Grund, warum im Vorjahr Boehringer-Ingelheim das groß angekündigte neue Werk in Bruck an der Leitha mit 800 Beschäftigten dann doch abgeblasen hat.