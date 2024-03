Christoph Leitl: "Wir Österreicher sind etwas nachdenkfaul"

Leitl: Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe damals mit Gewerkschaft und Arbeiterkammer Gesprächsrunden über eine faire Lösung geführt. Vor der Regelung sind 15 Prozent der Beschäftigten in den Genuss einer Abfertigung gekommen, wir haben daraus 100 Prozent gemacht.

Sie wurden geehrt, weil das Parlament vor 22 Jahren die „Abfertigung Neu“ beschlossen hat. War das so ein großer Wurf, dass eine Ehrenmedaille berechtigt ist?

Zakostelsky: Es gibt das Gegenargument, dass es einem Arbeitslosen akut nicht hilft, wenn das Geld am Pensionskonto landet. Ganz einfache Lösung: Es gehört definiert, dass man in Notfällen wie der Arbeitslosigkeit das Geld von mir aus auch jederzeit herausnehmen kann, für alle anderen Menschen ist es aber sinnvoller, dass das Geld bis zum Pensionsantritt liegen bleibt, das muss im Gegenzug ebenfalls fixiert werden.

Leitl: Was mir an der Abfertigung Neu nicht gefällt, habe ich damals schon meinen Verhandlungspartnern gesagt. Sie wollten eine Kapitalgarantie und dass nach drei Jahren die Auszahlung der Abfertigung möglich ist. Das waren Schüsse ins Knie.

Dennoch gibt es nach wie vor die Grundsatzkritik, dass die betriebliche Vorsorge in Österreich nicht stark genug ausgebaut ist. Was muss sich ändern?

Sie gilt für Arbeitsverhältnisse, die nach 2002 begonnen haben. Es handelt sich um ein Entgelt, das Dienstnehmer nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses erhalten. Der Arbeitgeber zahlt ab dem zweiten Monat der Beschäftigung 1,53 Prozent des monatlichen Entgelts auf ein Vorsorgekonto. Nach mindestens drei Einzahlungsjahren können Arbeitnehmer die Auszahlung verlangen, insofern sie nicht gekündigt oder die Kündigung verschuldet haben – in diesem Fall wird das Geld weiter veranlagt. Man kann die Abfertigung auch bewusst bis zum Pensionsantritt weiter veranlagen lassen. Die Abfertigung Alt war höher, dafür erhielten sie statt 100 nur rund 15 Prozent der Beschäftigten.

Was halten Sie von einer stärkeren Verschränkung der drei Säulen?

Zakostelsky: Das ist das zentrale Thema. In Österreich gibt es keine Kommission, die sich mit dem gesamten Pensionssystem auseinandersetzt. Die Alterssicherungskommission ist gesetzlich nur für die staatliche Säule zuständig. Ihren Auftrag sollte man auf die betriebliche und private Säule erweitern. Jede Säule hat Stärken, die gehören gesamthaft betrachtet und je nach Bedarf kombiniert. Hier muss etwas geschehen. Der Staat kann dem System nicht noch mehr zuschießen.

Leitl: Das Thema wird in den nächsten Jahren ohnehin aufpoppen, da muss ich kein großer Prophet sein. Wenn jetzt die geburtenstarken Jahrgänge in Pension gehen und nur noch wenige Junge nachkommen, gerät das klassische Umlageverfahren unter Druck. Dann werden die zweite und dritte Säule an Bedeutung gewinnen und die Überlegungen des Obmanns sehr, sehr aktuell sein.

Ihre Partei, die ÖVP, hat immerhin einen Österreichplan bis 2030 vorgelegt. Das Kapitel Pensionen kommt nur ganz kurz vor.

Leitl: Das Thema wird in Österreich traditionell gemieden. Die einen sagen, Pensionen sind absolut sicher, die anderen reden nicht darüber. Dann gibt es eine dritte Gruppe, die Lösungen vorschlägt.

Zakostelsky: Es wäre an der Zeit, sich auf das Regierungsprogramm zu besinnen. Dort kommt nicht nur der Ausbau der zweiten und dritten Säule vor, sondern auch eine Pensions-App, damit die Bevölkerung eine bessere Übersicht bekommt.

Leitl: Mir fehlt auch die Kreativität, die darin besteht, Menschen freiwillig länger arbeiten zu lassen. In Skandinavien hat sich das bewährt. Warum gilt in Österreich eine enge Zuverdienstgrenze für jene, die über das Pensionsalter hinaus arbeiten? Machen wir das doch auf. Wo sind diese Ideen?

Zakostelsky: Das zieht sich leider über die letzten 15, 20 Jahre. Die Politik betrachtet die Pensionen als heißes Eisen. Dabei gäbe es total positive Botschaften. Warum stellt sich kein Politiker hin und sagt, wir sorgen dafür, damit jeder von euch eine Zusatzpension bekommt? Um das 3-Säulenmodell gesamthaft zu verstehen, muss man sich eben zumindest eine Stunde mit dem Thema auseinandersetzen. An dieser Stunde mangelt es anscheinend.