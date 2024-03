97 Prozent: Österreich bezog im Jänner fast nur russisches Gas

Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) stellte daraufhin wiederholt einen Ausstiegsplan vor. Schwerpunkt: Eine Diversifizierungspflicht für Gasversorger. Eine Reform des Gaswirtschaftsgesetzes soll Energieunternehmen verpflichten, schrittweise aus russischem Gas auszusteigen. Das Ministerium arbeitet seitdem an einem Vorschlag. Die wohl größte Hürde: Gewesslers Idee braucht voraussichtlich eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Nationalrat. Ob ÖVP, aber auch SPÖ oder FPÖ mitziehen, ist ungewiss.

Lukas Sustala , Politischer Direktor der Neos, kritisierte das Donnerstagabend auf X – kurz nachdem die Zahlen aktualisiert worden waren: "Österreich hat seine Energiepolitik weiter an die Gazprom ausgelagert. Sie liefert. Wir nehmen."

Was die Situation nicht einfacher macht: Der ukrainische Energieminister German Galuschtschenko hat betont, den Transitliefervertrag für Gazprom-Gas, das durch die Ukraine fließt, nicht verlängern zu wollen. Betroffene Staaten wie Österreich, Ungarn oder die Slowakei könnten sich stattdessen an den ukrainischen Gasspeichern bedienen, in denen 15 Milliarden Kubikmeter Gas lagern, meinte Galuschtschenko gegenüber Bloomberg.

Chance für Ausstieg aus Gazprom-Verträgen?

Die langfristigen OMV-Verträge mit der Gazprom bis 2040 sind ein weiteres Problem, das Gewessler lösen will. Sie sehen eine fixe Abnahmeverpflichtung (Take-or-Pay) vor. Demnach muss eine Mindestmenge auch dann bezahlt werden, wenn die OMV sie nicht bezieht. Gewessler spricht von "Knebelverträgen". Fließt durch die ukrainischen Pipelines kein russisches Gas mehr, könnte die OMV eventuell aussteigen.