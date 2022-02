Geschlechtergleichstellung in Führungsgremien erst 2045

Die Gleichstellung von Mann und Frau in den Führungsetagen von Unternehmen liegt laut einer Studie der Unternehmensberatung Deloitte noch in weiter Ferne. Der weltweite Frauenanteil in Aufsichtsräten sei seit 2019 um lediglich 3 Prozentpunkte auf 20 Prozent gestiegen.

Bei diesem Tempo werde erst 2045 eine Geschlechtergleichheit in Führungsgremien erreicht. Österreich liegt im globalen Vergleich mit 28 Prozent Frauenanteil nur im Mittelfeld.

Die meisten Frauen in Aufsichtsräten befinden sich in Frankreich (43 Prozent), Norwegen (42 Prozent) und Italien (37 Prozent) - allesamt Länder mit hohen Quotenregelungen. Seit Anfang 2018 gilt auch in Österreich für Neubestellungen von Aufsichtsräten bei börsennotierten oder großen Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine verpflichtende Geschlechterquote von 30 Prozent. Der Frauenanteil in heimischen Unternehmen steige seitdem auch in den nicht gesetzlich verpflichteten Unternehmen.