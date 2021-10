Einkommen von Führungskräften in Österreich gestiegen

Eine Veränderung zeichnet sich auch bei den Dienstautos ab: Fast jeder vierte Top-Manager fährt elektrisch (8%) oder mit Hybridantrieb (15%). Der Anteil der Elektrifizierung ist hier fast zehn Mal so hoch, wie im Schnitt der Gesamtbevölkerung.

Mehrbelastung durch Corona-Pandemie

Acht von zehn Befragten gaben an, dass ihnen durch die Corona-Pandemie Mehrbelastungen entstünden. Die Zahl der systemkritischen Entscheidungen ist bei sieben von zehn gestiegen, 64 Prozent gaben an, aufgrund der Pandemie mehr gearbeitet zu haben. Die Mehrbelastung ist demnach „seit der ersten Messung im Sommer 2020 noch einmal deutlich gesteigert. Gesondert abgegolten wird das eher selten“, so Zakostelsky.