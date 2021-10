Hochspannung in der OMV über Strategie, Manager müssen sich neu bewerben

Aus Rumänien hört man, dass die polnische KPN Orlen ein Angebot für die Mehrheit der OMV am Öl- und Gaskonzern Petrom sondiert haben soll. KPN Orlen hatte für den Kauf der OMV-Tankstellen in Deutschland mitgeboten. 2004 ritterten die Polen gegen die OMV und andere internationale Öl- und Gaskonzerne um die Petrom, zogen sich aber dann aus der Übernahmeschlacht zurück. Die börsenotierte KPN Orlen kündigte im Vorjahr an, Expansionsmöglichkeiten in Rumänien zu sondieren. Mit im Boot bei einer möglichen Petrom-Übernahme könnte laut Insidern der mehrheitlich staatliche polnische Öl- und Gaskonzern TGNiG sein.

Die Petrom ist Teil der neuen OMV-Strategie, über die kein Sterbenswörtchen nach außen dringt. In der Branche wird auch über eine mögliche Zweiteilung der OMV spekuliert – in den traditionellen Öl- und Gasbereich und in Chemie und Kunststoff (Borealis).