Zuversicht bei Österreichische Unternehmen deutlich gestiegen

Drei Viertel der Befragten würden eine gesetzliche Grundlage für eine allgemeine Impfpflicht befürworten, dagegen sprach sich hingegen nur ein knappes Fünftel aus. Über zwei Drittel der Befragten gaben an, dass an ihren Standorten bereits eine 3-G-Reglung gilt. Eine Maskenpflicht in Besprechungs- und Sozialräumen gilt in vier von zehn Firmen.

Arbeitskräftemangel

Das größte Problem sehen die befragten Manager im Mangel von Arbeitskräften, nicht nur bei den Facharbeitern. Weitere Probleme sehen sie bei Verwerfungen auf Lieferketten, der Verfügbarkeit von Rohstoffen und Vorprodukten sowie den hohen Energiepreisen. Der Halbleitermangel mache zum Beispiel den Automobilzulieferern zu schaffen.

Um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken sieht Breit mehrere Möglichkeiten, allerdings liegen nicht alle davon in den Händen der Unternehmen. Aufholbedarf gebe es im Schul- und Bildungssystem, insnbesondere bei Digitalkompetenzen. Auch sollten technische Hochschulen besser ausgestattet werden, um mehr Absolventen hervorzubringen.

In Anbetracht der demografischen Entwicklung der Beschäftigten, insbesondere der Pensionierungswelle geburtenstarker Jahrgänge, rechnet Breit damit, dass das Thema auch langfristig relevant bleiben wird. Um die Beschäftigungsquote von Frauen zu erhöhen brauche es mehr Kinderbetreuungsplätze und Ganztagsschulen. Auch die Senkung der Lohnnebenkosten hält er für ein geeignetes Mittel, um Lohnarbeit attraktiver zu machen. In manchen Bereichen werde es außerdem qualifizierte Zuwanderung brauchen, so Breit.