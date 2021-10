Studie: Corona verzögert Smart-Meter-Rollout

Prozessoptimierung, Digitalisierung und Fachkräftemangel als größte Herausforderungen

Drei Themen werden die nächsten drei Jahre nicht nur die heimische Energiewirtschaft dominieren – allen voran die Optimierung interner Prozesse und Organisationsstrukturen (94 Prozent), die Digitalisierung (89 Prozent) sowie die Gewinnung von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Personalentwicklung (89 Prozent).

„Der Mangel an qualifizierten Fachkräften stellt eine Bedrohung für heimische Unternehmen dar. Die COVID-19 Pandemie hat zwar die digitale Transformation vorangetrieben, der digitale Wandel hat jedoch auch einen erheblichen Einfluss auf die Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt. Für viele Unternehmen ist es teils ein mühsamer Weg, gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, vor allem in den Bereichen IT, technische Produktion sowie in der Forschung und Entwicklung“, so Uher. Die Studie zeigt trotzdem, dass über drei Viertel mit dem Geschäftserfolg 2020 zufrieden sind.

Wärmewende als größter Hebel für Klimaneutralität

Um Klimaneutraltiät zu erreichen sei laut der Umfrage mitunter die Wärmewende entscheidend. Mehr als drei Viertel geben an, dass Blockheizkraftwerke (BHKW) bzw. Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), jene Technologieoptionen sind, die aktuell besonders zur Klimaneutralität beitragen könnten. Power-to-Heat Wärmepumpen sollen in den kommenden Jahren ebenso an enormer Relevanz gewinnen. Sie sollen die Vorreiterrolle unter den Technologien sein, gefolgt von den Blockheizkraftwerken.



Auch der Umstieg auf Elektro- und Hybridantrieb im Bereich Mobilität birgt aus Sicht der Befragten großes Potenzial, positiv zur Dekarbonisierung beizutragen. Photovoltaik im Bereich der Stromerzeugung stellt für 94 Prozent der Energieversorger die größte Relevanz dar, um Klimaneutralität zu erreichen und wird es aus Sicht aller Befragten auch in Zukunft bleiben.