Weil die heimische Lebensmittelkette Rewe (Billa, Billa+, Penny) sich weigert, die Preise bei bestimmten Produkten anzuheben, wird sie vom US-Lebensmittelriesen Mars nicht mehr beliefert. "Es ist richtig, dass Mars die Belieferung von Rewe in Österreich eingestellt hat", sagte Rewe-Sprecher Paul Pöttschacher zu den Salzburger Nachrichten. Betroffen sind Riegel wie Snickers oder Mars, Hunde- und Katzenfutter wie Pedigree und Whiskas, sowie Wrigley's-Kaugummi oder Ben's-Reis.

Mars habe Preise verlangt, "in einem Ausmaß, das wir nicht nachvollziehen können und das für uns völlig überzogen ist", so der Rewe-Sprecher. Pöttschacher habe darauf hingewiesen, dass die Preise vergleichbarer Konkurrenzprodukte weniger stark gestiegen seien und dass Mars in anderen Ländern für seine Produkte weniger verlange.

"Wir werden nicht zulassen, dass Kunden in Österreich deutlich mehr zahlen als in anderen Ländern", zitieren die SN den Sprecher. Mars habe geringere Preissteigerungen nicht akzeptiert und daher die Belieferung eingestellt. Es werde aber noch verhandelt und angesichts von Vorräten seien die Kunden noch nicht betroffen. Es handle sich jedenfalls nicht um eine "Auslistung" von Mars-Produkten.

Auch Streit mit Mondelez

Probleme gebe es auch mit einzelnen Produkten anderer internationaler Marken. Dazu gehörten der Streichkäse Philadelphia von der Milka-Mutter Mondelez, Pringles-Chips von Kellogg's und manche "Nebenprodukte" von Haribo. Mit den großen heimischen Produzenten habe sich Rewe dagegen bisher immer einigen können, so Pöttschacher.

Auch der Schweizer Einzelhandelsriese Coop hat mehrere Produkte des Markenmultis Mars aus dem Sortiment gestrichen, weil Mars aus Sicht von Coop über das ganze Sortiment "überdurchschnittliche Preiserhöhungen" umsetzen wollte. Coop schlägt seinen Kunden Alternativen aus den eigenen Produktreihen vor. Mars beliefert auch in Deutschland Rewe sowie Edeka derzeit nicht. Edeka streitet auch mit Coca-Cola über die Belieferung.