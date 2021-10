Steirischer Energielieferant gibt wegen „Preiswahnsinn“ auf

Das E-Werk Ebner in Neudorf an der Mur (Steiermark) zieht sich als Stromlieferant zurück. Hintergrund sind die im Großhandel stark gestiegenen Strompreise, berichtet die Kleine Zeitung.

Die rund 4.500 Kunden wurden per Brief informiert, dass die Verträge mit 30. November gekündigt und die Lieferungen eingestellt werden. Darin heißt es, „ein Ende des Preiswahnsinns“ sei „leider nicht in Sicht“, man möchte aber „diese verrückten Preissteigerungen keinesfalls weiterverrechnen müssen“.

Den Kunden wird empfohlen, schnellstmöglich einen neuen Energielieferanten zu finden, beispielsweise durch Nutzung des Vergleichsrechners der E-Control.