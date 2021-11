Start-ups fordern vifere Mitarbeiterbeteiligung

„Unsere Idee ist, dass in der Zeit, in der ein Mitarbeiter die Beteiligung bekommt, diese noch nicht versteuert wird. Erst bei der Veräußerung der Beteiligung soll sie mit dem Satz der Kapitalertragssteuer besteuert werden“, sagt Wundsam. „Zusätzlich würden wir uns vorstellen, dass für jedes Jahr, in dem die Beteiligung gehalten wird, ein Freibetrag von 3.000 Euro anrechenbar ist.“

Bei fünf Jahren ergibt das für den Mitarbeiter einen Freibetrag in Höhe von 15.000 Euro. „Das bedeutet eine deutliche Erleichterung in der Bürokratie, ich brauche keine jährliche Bewertung“, sagt Wundsam. „Und es entlastet den Arbeitgeber, weil auf diese Beträge keine Lohnnebenkosten anfallen.“

Am Ende käme es zu einer Gleichstellung von Mitarbeitern und Investoren.