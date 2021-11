Geldanlage: Digital am Puls des eigenen Vermögens

2. Videoberatung: persönliche Unterstützung auch zu Hause

Nicht alles lässt sich via Telefon oder auch Internet regeln, und der Weg zur Bank passt gerade nicht in den Terminplan? Kein Problem, denn mit der neuen Videoberatung der UniCredit Bank Austria kann auch in der Mittagspause über die neue Depotstrategie aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen oder andere geschäftliche Themen gesprochen werden.

Bei diesem Service können über eine sichere Verbindung Unterlagen und Dokumente am Bildschirm gemeinsam durchgegangen werden. Darüber hinaus werden bei komplexeren Themen auch weitere Bankexperten direkt zur Videoberatung hinzugezogen. Besonders in den vergangenen Monaten ist diese Form der Beratung gerne in Anspruch genommen worden, denn damit setzt man sich nicht nur weniger gesundheitlichen Risiken aus, sondern spart sich auch den Weg in die Bank. Müller-Taborsky: „Nachdem die Videoberatung bisher an den dafür ausgewählten Standorten sehr gut angenommen wurde, wird dieses Service nun sukzessive für alle Kundinnen und Kunden des UniCredit Bank Austria Premium Banking zugänglich gemacht.“

Um die Videoberatung nutzen zu können, brauchen Kundinnen und Kunden nur ein Smartphone, Tablet oder einen PC, eine SmartBanking-Vereinbarung sowie einen Online-Banking–Zugang. Eine eigene Software muss nicht installiert werden. Den Einladungslink zu einem vereinbarten Videoberatungs-Termin erhält die Kundin bzw. der Kunde über die Kommunikationszentrale im 24You, dem Internet-Banking der UniCredit Bank Austria.

3. 24You Internetbankingmacht alles leichter

Der Kreditkartenrahmen soll angehoben werden, die Bankkarte muss ausgetauscht werden, oder ein weiteres Konto wird benötigt? Dazu muss man nicht mehr extra in die Bank-Filiale kommen, sondern kann dies ebenfalls im 24You Internetbanking der UniCredit Bank Austria erledigen. Gibt es Fragen, können diese im Bereich „Kommunikation“ über einen sicheren Kanal direkt dem persönlichen Betreuer bzw. der persönlichen Betreuerin gestellt werden. „Auch im Bereich der Vermögensanlage können auf diesem Weg Informationen einfach und sicher ausgetauscht werden“, so Müller-Taborsky. Selbstverständlich ist garantiert, dass über den sicheren Kanal auch das Bankgeheimnis gewahrt bleibt.

4. Professionelle Marktmeinung und Infos

Wer gute und seriöse Informationen zu den aktuellsten Kapitalmarktentwicklungen schätzt, sollte auch den E-Mail-Newsletter-Service des UniCredit Bank Austria Premium Banking abonnieren. Hier informieren Profis über aktuelle Marktentwicklungen, spannende Anlagethemen und die Marktmeinung des strategischen Markt-Researchs der UniCredit Bank Austria. Der „Monthly Outlook“ gibt eine Einschätzung der Kapitalmärkte und eine Darstellung der Anlagestrategie unseres Experten-Teams des UniCredit Wealth Managements für den nächsten Monat. Der „Premium Banking Newsletter“ beinhaltet interessante Kommentare zur volkswirtschaftlichen Entwicklung und zu den Märkten. Die „UNIVERS EXKLUSIV News“ bieten exklusive und anlassbezogene Informationen zu aktuellen Anlagemöglichkeiten.