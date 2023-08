Start-ups: Beteiligung von Mitarbeitern wird ab 2024 attraktiver

Bis zu 25 Prozent des Kapitals eines Start-ups kann unter diesen Bedingungen an Mitarbeiter gehen, wobei eine einzelne Person maximal 10 Prozent halten darf. Es gibt aber einige – umstrittene – Auflagen für die Steuerbegünstigung. Das Unternehmen darf nicht älter als 10 Jahre sein, nicht mehr als 100 Mitarbeitende haben und nicht mehr als 40 Millionen Euro umsetzen. Die Veräußerung oder Übertragung der Anteile ist nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich.

Die Mitarbeiterbeteiligungen können an GmbH und AG, aber auch an der geplanten neuen Rechtsform der Flexiblen Kapitalgesellschaft (FlexKap) eingeräumt werden. Bei der FlexKap gibt es eigene, stimmlose Unternehmenswert-Anteile, die nicht in das Firmenbuch eingetragen werden.