Start der Metaller-Lohnrunde: Der große Schock blieb vorerst aus

Knill sagt: „Wir haben mit einer Forderung gerechnet, die deutlich über der Inflation liegt. Die prozentuelle Forderung von 11,6 Prozent ist aber überzogen, das schwächt unsere Betriebe und den Standort massiv. Es ist noch nicht ganz angekommen, dass wir in einer Rezession stecken und die Auftragseingänge und -umsätze in den vergangenen Monaten eingebrochen sind.“

Binder nimmt mehr die Regierung in die Pflicht. Diese habe „an allen Ecken und Enden in der Teuerungsbekämpfung versagt“. Nachsatz: „Wir werden aber am Verhandlungstisch Sorge trage, dass der Wirtschaftsstandort Österreich gesichert ist, das ist unsere Aufgabe.“ Sein Gewerkschaftskollege Dürtscher ergänzt in Richtung der Unternehmer: „Wir sehen, dass sich manche eine goldene Nase verdient haben und dass die Preisgestaltung nach dem Motto funktioniert: Was geht noch rein. Die Beschäftigten haben nicht die Möglichkeit Preise zu erhöhen, sie müssen die Kosten tragen.“

Zum Vergleich: Im Herbst des Vorjahres brauchte es insgesamt vier Verhandlungsrunden der Sozialpartner bis der Metaller-Abschluss (7,4 Prozent bei 6,4 Prozent Inflation) fixiert war. Pro-Ge und GPA waren mit der Forderung von 10,6 Prozent in die Verhandlungen gegangen.