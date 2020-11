Starkes drittes Quartal bei Wienerberger

Im vierten Quartal werde man das strikte Working Capital Management fortsetzen und die Kapazitäten entsprechend den Marktverläufen und witterungsbedingten Umständen anpassen. Denn nach den starken Sommermonaten seien "die Märkte infolge der zweiten Welle der Covid-19-Pandemie aktuell wieder von Unsicherheiten geprägt. Für das Gesamtjahr geht das Unternehmen daher nach wie vor von einem Marktrückgang von rund 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus", heißt es im Ausblick.

Mittelfristig sehe man großes Potenzial, um von den positiven Trends in den Kernmärkten zu profitieren. In Europa und den USA seien Investitionen in Infrastruktur, Wohnbau und Renovierung dringend nötig. "Unsere mittelfristige Strategie setzen wir daher mit dem Fokus auf Performanceverbesserungen, Innovationen & Digitalisierung und einem klaren Commitment zur Nachhaltigkeit konsequent fort", so Scheuch. Bis 2023 wolle man zusätzliche 135 Mio. Euro EBITDA erwirtschaften. Das hatte Wienerberger schon im September angekündigt.

Der durchschnittliche Mitarbeiterstand sank im Jahresabstand um vier Prozent auf 16.511 (17.151).