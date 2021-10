Staaten wollen mehr verbrennen als das Pariser Abkommen erlaubt

Die nationalen Pläne zur Förderung von fossilen Brennstoffen sind laut einem UN-Bericht bei weitem nicht mit den im Pariser Abkommen festgeschriebenen Klimazielen vereinbar.

Der am Mittwoch veröffentlichte Bericht des UN-Umweltprogramms (UNEP) kommt zu dem Ergebnis, dass die Unterzeichnerstaaten des Abkommens in diesem Jahrzehnt mehr als doppelt so viel Kohle, Gas und Öl fördern wollen als eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad eigentlich zuließe.

"Die Forschungsergebnisse sind eindeutig: Die Produktion von Kohle, Öl und Gas muss sofort stark sinken, um die langfristige Erwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken", sagte die Hauptautorin des Berichts, Ploy Achakulwisut vom Stockholmer Umweltinstitut (SEI). "Nichtsdestotrotz planen die Regierungen mit Produktionsmengen, die gewaltig über dem liegen, was wir sicher verbrennen können."

Öl- und Gasproduktion steigen weiter

Die Länder planen demnach "immer noch eine Steigerung der Öl- und Gasproduktion und nur einen bescheidenen Rückgang der Kohleproduktion bis 2040". Daraus ergebe sich im Jahr 2030 rechnerisch ein Überschuss von 240 Prozent bei der Kohleproduktion, 57 Prozent beim Öl und 71 Prozent bei Gas - verglichen mit den Fördermengen, die mit den Pariser Klimazielen vereinbar wären.