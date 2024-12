Spusu-Chef: "Das 4G-Netz wird immer schlechter"

KURIER: In Österreich häufen sich die Pleiten. Verzeichnen auch Sie mehr Zahlungsausfälle bei Mobilfunkrechnungen? Franz Pichler: Natürlich gibt es Zahlungsausfälle, aber die haben sich nicht verändert. Wenn die Leute weniger Geld haben, spielt uns das sogar in die Karten. Der Kundenzuwachs ist bei uns in Krisenzeiten stärker.

Es wandern immer mehr Frequenzen von 4G zu 5G. Das 4G-Netz wird immer schlechter. Das merkt man , wenn zwischen 18.00 und 22.00 viele Leute surfen. Das 5G-Netz ist bombig gut, auch weil weniger Leute drauf sind. Durch gezielten Richtfunk können wir aus einem Sender auch mehr rausholen. Da können bis zu 5.000 Smartphones eingebucht sein. Für einen 5G-Tarif müssen Kunden mehr bezahlen. Der Preisunterschied wird bleiben?

Ich vermute, dass 5G die Preise von 4G nie erreichen wird. Man hat viel investiert. Es ist eine ganz andere Qualitätsstufe. Ein besseres Produkt kostet mehr Geld. Das ist bei den Autos genau so. Die werden immer besser, kosten aber auch immer mehr. Die Servicepauschale haben Diskonter wie Spusu nie verlangt. Klagen gegen die Pauschale dürften bald vom OGH entschieden werden. Was kommt auf die Großen zu?

Mit der Thematik setze ich mich nicht auseinander. Warum ich jährlich extra noch einmal etwas bezahlen soll, wenn ich schon monatlich bezahle, habe ich nie verstanden.

Sie und andere Mobilfunkdiskonter nehmen auch keine Indexanpssungen vor. Spüren Sie die Inflation nicht?

Doch. Aber mit der Technologie im Smartpohnebereich ist es so, dass man im Laufe der Jahre mehr für das gleiche Geld bekommt. Warum also sollte ich ein 50GB-Produkt an den Index anpassen, wenn ich zwei Jahre später umd das gleiche Geld schon ein 70GB-Produkt bekomme?

Spusu: Zahlen & Fakten Spusu startete 2015. Als virtueller Netzbetreiber (MVNO, Mobile Virtual Network Operator) nutzt Spusu das Netz von Drei. In Niederösterreich und dem Burgenland verfügt Spusu auch über 5G-Frequenzen. Auch Glasfaseranschlüsse bietet das Unternehmen an. Dabei greift man auf offene Netze zurück. Im Weinviertel baut man auch eigene Anschlüsse. 80 Mio. Euro setzte die Spusu-Mutter Mass Response, die auch Televotings (u.a. für den Eurovision Song Contest) und Call-Center-Lösungen anbietet, heuer um. 19,4 Prozent beträgt das Plus im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug der Umsatz 67 Mio. Euro. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt Mass Response insgesamt.

Sie sind auch in Italien, Großbritannien und seit heuer auch in der Schweiz aktiv. Wie unterscheiden sich die Märkte?

Sie sind komplett unterschiedlich. In Italien ist der Marktpreis sehr niedrig. Da kann man nichts verdienen. Wir haben aber den Break-Even erreicht. In Großbritannien haben wir ein dreiviertel Jahr gebraucht, um den Markt zu verstehen. Seit Februar funktioniert es sehr gut. Und in der Schweiz hat es von Anfang an gut geklappt. Sie sind auch ins Glasfasergeschäft eingestiegen. Laut der Regulierungsbehörde RTR ist die Nachfrage verhalten.

Es stimmt, dass zu wenige Konsumenten den Anschluss nehmen. Es werden die Firmen, die graben und Leitungen verlegen gefördert. Aber die Konsumenten nicht. Die Leute scheuen sich vor den Anschlusskosten. Bei PV-Anlagen ist es umgekehrt. Da werden die Konsumenten gefördert. Das müsste man auch im Glasfaserausbau umsetzen.

© Kurier / Gilbert Novy Spusu-Chef Franz Pichler

Sie verlegen auch selbst Leitungen. Wann rechnet sich das?

Der maßgebliche Faktor ist, wie viele Haushalte, an denen ich vorbeigrabe, Glasfaser nehmen. Man braucht 40 bis 50 Prozent, damit es sich rechnet. Wie viele sind es bei Ihnen?

Bei uns sind es 60 bis 70 Prozent. Warum sind es bei Ihnen mehr?

In den Orten, in denen wir selbst graben, setzen wir nur Leute ein, die fließend Deutsch sprechen. Das hat den Vorteil, dass sich die Bevölkerung mit den Bauleuten unterhalten kann. Das ist gerade beim Lichtwellenleiter sehr wichtig, weil jeder Haushalt andere Bedürfnisse hat, was den Anschluss betrifft. Wo man reingräbt oder wer Löcher durch die Mauer bohrt. Man muss kommunizieren, das hat einen Rieseneffekt.