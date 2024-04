Spusu will bei Glasfaser-Internet vorne mitspielen

Mobilfunk und Glasfaser würden sich gut ergänzen, sagte Florian Parnogini , Chief Operating Officer beim Diskont-Mobilfunker Spusu , bei einem Pressegespräch am Montag.

Internet für zuhause werde in Zukunft ohne Glasfaser nicht auskommen: "Wir sind überzeugt, dass wir einer der größten Anbieter in Österreich werden können."

Im Mobilfunk zählt Spusu derzeit rund 600.000 Kunden, beim Festnetz-Internet sind es rund 25.000. Knapp die Hälfte davon nutzt bereits Glasfaser.

Dabei greift man vorwiegend auf das offene Netz der Österreichsichen Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (ÖGIG) zurück, baut aber auch eigene Anschlüsse.

Interesse groß

Das Interesse an Anschlüssen ist vor allem in Gegenden groß, die noch nicht mit Glasfaser versorgt sind. Für rund 66 Prozent oder zwei Drittel der von den Marktforschern von marketmind in Niederösterreich und Kärnten zwischen Februar und Mitte März befragten 1.000 Haushalte ist ein Glasfaseranschluss interessant oder sehr interessant.

"Das Potenzial ist massiv", sagte Christian Nemeth, Chief Commerical Officer (CCO) bei der Österreichischen Glasfaserinfrastrutkurgesellschaft (ÖGIG) bei der Präsentation der gemeinsam mit spusu in Auftrag gegebenen Umfrage.