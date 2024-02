Spusu-Gründer Franz Pichler: „Bin ein komplett bodenständiger Weinviertler“

„Ich wollte wissen, ob ein österreichisches Unternehmen dazu imstande ist, einen Mobilfunkcore selbst zu entwickeln, aufzubauen und zu betreiben“, sagt Pichler. Heute ist sein Unternehmen mit dem ungewöhnlichen Namen Spusu nicht nur in Österreich ein Begriff. Das Mobilfunkunternehmen bietet sein Service mittlerweile auch in Italien und Großbritannien an. Rund 300 Mitarbeiter – die meisten stammen aus dem Weinviertel – mit mehreren Standorten zählt der Familienbetrieb . Pichlers Frau Andrea ist ebenso eingebunden wie seine Söhne Patrick und Michael. Aktuell hat Spusu über eine halbe Million Mobilfunk-Kunden , weitere 25.000 nutzen das Festnetz des Anbieters. Und die Erfolgskurve geht nach oben: In den letzten drei Jahren wuchs die Zahl der Kunden jährlich um 100.000 an.

Dabei ist das Erfolgsrezept des Firmenchefs denkbar simpel, wie er selbst sagt. „Man muss eine Freude an dem haben, was man tut, sich damit identifizieren und dafür interessieren. Und man muss andere dafür begeistern können.“

Als „Mateschitz des Weinviertels“ sieht sich Pichler dennoch nicht. „Ich behaupte von mir, dass ich ein komplett bodenständiger Weinviertler bin.“ Und als solcher will er auch in der Region investieren: Bald soll in Asparn ein neues Bürogebäude entstehen, mit einem Nahversorger und vielleicht auch einem Arzt. Ein Hotelprojekt hat Pichler schon länger ins Auge gefasst. Und mit „Help Mobile“ wird Österreichern in Not geholfen.

Bleibt also nur noch eine Frage offen: Wie kam Pichler darauf, sein Unternehmen Spusu zu taufen? „Wir wollten einen Namen, der für unser Angebot steht: sprich und surf“, erzählt Pichler. Von dem Kürzel überzeugten ihn seine Bekannten im Weinviertel. „Ich wurde gefragt, was jetzt mit dem ,Gspusi‘ ist. Da war mir klar: Dieser Name bleibt in Erinnerung!“