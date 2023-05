Warum Mobilfunker spusu in fremden Branchen wildert

Eher schleppend verläuft der groß angekündigte 5G-Ausbau. Mass Response, Pichlers Unternehmen hinter der Marke spusu, ersteigerte für 1,8 Mio. Euro ein 5G-Frequenzpaket für Niederösterreich und Burgenland. Seither habe er 35 5G-Funkmasten in Betrieb genommen, sagt Pichler. Damit wurden auch die gesetzlichen Auflagen für die Lizenz erfüllt. Allein elf Sendemasten mit selbst entwickelter „5G Stand-Alone“-Technologie stehen im Weinviertler Wirtschaftspark Mistelbach-Wilfersdorf und versorgen dort Gewerbekunden mit superschnellem Internet. Für Privatkunden sei 5G noch nicht wirklich ein Thema, der Unterschied zwischen 4G und 5G kaum erkennbar.

Glasfaserausbau

Große Erwartungen setzt der studierte Elektro- und Nachrichtentechniker daher in ein weiteres, neues Geschäftsfeld, dem Glasfaserausbau in unterversorgten Dörfern. Ende April eröffnete die neu gegründete Baufirma spusu Infrastruktur GmbH einen Baustandort im Weinviertler Wirtschaftspark. Sieben Bautrupps samt Fuhrpark sollen quer durchs Land Lichtwellenleiterverbindungen bis ins Eigenheim („Fiber to the home“) verlegen.

50 Bauarbeiter will Pichler einstellen, ein zweistelliger Millionenbetrag wird dafür investiert. „Superschnelle Internetanschlüsse werten nicht nur die Immobilie, sondern die gesamte Region extrem auf“, wirbt der umtriebige Geschäftsmann um Kundschaft. Im Fokus hat er kleine Ortschaften, wo bei Ausschreibungen die Konkurrenz nicht so groß ist. Begonnen wurde wiederum in Niederösterreich. Mit A1 gibt es lokale Partnerschaften auch in anderen Regionen. Die ersten 10.000 Haushalte hätten bereits angeschlossen. „Einmal angeschlossen hat man die Kunden dann für die nächsten 100 Jahre“, hofft Pichler.