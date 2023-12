Sperrstunde bei insolventer Signa Holding: Teilbetriebe werden geschlossen

Im Sanierungsverfahren der insolventen Signa Holding, die fünf Milliarden Euro Schulden hat, werden jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Insolvenzverwalter Christof Stapf hat die Schließung der mehrerer Teilbereiche bei Gericht beantragt.

"Der Sanierungsverwalter der Signa Holding GmbH hat sich mit der Unternehmensführung darauf verständigt, dass alle für die Geschäftsgebarung der Holding nicht zwingend erforderlichen Vermögenswerte unverzüglich der Verwertung zugeführt und alle nicht erforderlichen Teilbetriebe mit sofortiger Wirkung eingestellt werden. Die Schließung aller nicht erforderlichen Teilbetriebe umfasst insbesondere Jagd-, Flug-, Sicherheits- und Eventmanagementpersonal für Repräsentations- und Geschäftsanbahnungsaufgaben", heißt es in einer Aussendung.

„Das Handelsgericht hat die beantragte Schließung der Teilbereiche am Montag umgehend bewilligt. Der betreffende Teilbetrieb der Holding hat beträchtliche, laufende Kosten verursacht. Seine Fortführung hätte deshalb zu einer Erhöhung des Ausfalls geführt, den die lnsolvenzgläubiger erleiden“, erklärt Sanierungsverwalter Christof Stapf. "Die Schließung des Teilbetriebs betrifft einen Großteil der bisher 43 Beschäftigten der Signa Holding. Sie werden gemäß Paragraf 25 der Insolvenzordnung gekündigt werden oder können aus dem Unternehmen austreten, behalten jedoch bis zum Ende der dreimonatigen Kündigungsfrist Anspruch auf eine Kündigungsentschädigung in Höhe des bisherigen Entgelts – unabhängig davon, ob sie in dieser Zeit bereits in ein neues Beschäftigungsverhältnis eintreten. Alle Beträge werden vom Insolvenzfonds beglichen.