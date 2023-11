Causa Benko: Signa schuldet Sebastian Kurz 1,5 Millionen Euro

1,5 Millionen Euro fehlen

Wie aus Signa-Kreisen zu erfahren war, taucht Sebastian Kurz aber dennoch in den Unterlagen auf. Es soll offene Rechnungen geben. Wie bereits bekannt war, hat die SK Management GmbH von Sebastian Kurz Signa bei der Suche nach Investoren unterstützt. Und war - laut den Informationen - auch erfolgreich. So wurde ein ausländischer Investor an Land gezogen, der 100 Millionen Euro an frisches Geld in die Signa eingebracht hat. Kein kleiner Betrag, aber wie man jetzt sieht, dennoch zu wenig.

Für die erfolgreiche Vermittlung verrechnete die SK Management GmbH jedenfalls 2,5 Prozent an Erfolgshonorar, also rund 2,5 Millionen Euro, ein durchaus üblicher Prozentsatz für eine Vermittlungsprovision. Dieses Honorar dürfte nun ein Grund sein, dass das Verhältnis zwischen Benko und Kurz mittlerweile getrübt ist. Es wurde nämlich nur ein Teil der Summe überwiesen. 1,5 Millionen Euro sind noch offen. Angesichts der Insolvenz dürfte Sebastian Kurz auch wenig Hoffnung haben, diese Summe in seiner GmbH verbuchen zu können, möglicherweise bekommt er bei einem Konkurs nur die Quote ausgezahlt.

