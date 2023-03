Spar ruft diese Produkte zurück

Der Supermarktriese Spar hat in Österreich am Mittwoch "SPAR Natur*pur Bio-Rote Rüben in Scheiben" wegen möglicherweise enthaltener Glassplitter zurückgerufen.

Betroffen sind 690-Gramm-Gläser mit Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 14.12.2024. Die Fremdkörper wurden bei einer routinemäßigen Qualitätskontrolle entdeckt, hieß es in einer Aussendung. Die betroffene Charge wurde aus dem Handel genommen, bereits gekaufte Gläser können in SPAR-Märkten zurückgegeben werden.

Ebenso ruft Spar den "Tann Jausenspeck 250g" zurück. Die möglicherweise bakteriell verunreinigten Erzeugnisse waren in Wien, Niederösterreich und dem nördlichen Burgenland ausgeliefert worden. Betroffen sind die Chargen 6125040509 - MHD: 19.01.2023, 6125110509 - MHD: 23.01.2023, 6130121732 - MHD: 07.02.2023, 6130141732 - MHD: 09.02.2023 sowie 6130342298 - MHD: 23.02.2023.

Die Produkte mit den genannten Chargennummern und Mindesthaltbarkeitsdaten sollen nicht konsumiert werden. Kundinnen und Kunden können betroffene Erzeugnisse in Spar-, Eurospar- oder Interspar-Märkten sowie bei Maximarkt zurückgeben, den Preis erhalten sie auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.