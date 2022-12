Produktrückruf: Vorsicht bei diesem Ikea-Produkt

Almondy ruft eine begrenzte Menge der Almondy DAIM Mandeltorte Schoko-Krokant, 400g zurück, da in einer Torte ein Metallobjekt gefunden wurde. Der Rückruf ist eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Er betrifft ausschließlich die im IKEA Einrichtungshaus gekaufte Almondy DAIM Mandeltorte Schoko-Krokant, 400g, mit der Losnummer L2140, Mindesthaltbarkeitsdatum: 18.11.2023.

Almondy bittet alle Kunden, die eine Almondy DAIM Mandeltorte Schoko-Krokant, 400g mit der Losnummer L2140, Mindesthaltbarkeitsdatum 18.11.2023 gekauft haben, diese entweder gegen Erstattung des vollen Kaufpreises in dem IKEA Einrichtungshaus zurückzugeben, in dem sie gekauft wurde, oder sich unter www.almondy.com direkt an Almondy zu wenden.