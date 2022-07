Produktrückruf von Alnatura Mais-Chips und Maisröllchen

Kundinnen und Kunden, die noch eine Packung zu Hause haben, wurden gebeten, diese vorsorglich nicht zu verzehren. Sie können diese zurückbringen und erhalten Ersatz. Tropanalkaloide sind natürliche Inhaltsstoffe einiger Pflanzen, die als sogenannte Beikräuter vereinzelt auf Getreideanbauflächen wachsen.

Tropanalkaloide

Sie dienen diesen Pflanzen zur Abwehr von Fraßfeinden. Bei der Getreideernte können Bestandteile dieser Pflanzen miterfasst werden und so in Lebensmittel gelangen. Tropanalkaloide haben keine Langzeitwirkung, sie können jedoch zu vorübergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie zum Beispiel Übelkeit, Benommenheit und Kopfschmerzen führen, so das Unternehmen. Andere Alnatura Produkte seien von dem Rückruf nicht betroffen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist jeweils auf der Rückseite der Verpackung aufgedruckt.