Spar-Chef sorgt sich um Energie und Einkaufsvorgaben der Industrie

Die geplante Herkunft-Kennzeichnungsverpflichtung begr├╝├čte Poppmeier, das sei "eine gute Sache". Damit habe Spar auch an seinen Gastronomie-Standorten kein Problem: Alle 80 Restaurants w├╝rden seit 2. Mai die Herkunft ausweisen - Fleisch, Milch und Eier seien zu 100 Prozent heimische Produkte. Das Schnitzel in der Gastronomie m├╝sse wegen der Auszeichnung nicht teurer werden, wenn dann eher durch Lieferprobleme. F├╝r die Produzenten in ├ľsterreich k├Ânnte es aber problematisch sein, dass es - kurz bevor im Herbst auch die EU etwas zur Kennzeichnung plane - jetzt in ├ľsterreich was Eigenes gebe. Eine Herkunftsbezeichnungspflicht ab 2023 ist derzeit in Begutachtung.

Heimisches Fischzentrum ab Herbst

Die Strategie der EU-Kommission f├╝r eine nachhaltigere Landwirtschaft ("Farm to Fork"/"Vom Hof zum Teller") sei ein wichtiger Punkt f├╝r Spar, sagte Poppmeier. Er wolle gem├Ą├č dem "Green Deal" kein Gift im Boden, in der Luft und im Wasser, man sei auch gegen eine Verl├Ąngerung der Zulassung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat. "Wir sind f├╝r Bio. Am Ende geht es um das Kundenvertrauen." Obwohl man bei Spar selbst "auch Bauern" sei, verwies Poppmeier auf 100 Hektar Wein in Fels am Wagram in N├ľ. F├╝r Herbst k├╝ndigte er die Vorstellung des neuen gr├Â├čten heimischen Fischzentrums in Perschling in N├ľ an, wo man neue Wege in der Beschaffung gehen wolle.