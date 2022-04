Mehrwertsteuersenkung: Fraglich, wer sich das Steuerzuckerl holt

In Österreich ist der Lebensmittelhandel nämlich so konzentriert wie in kaum einem anderen Land Europas. Drei große Handelshäuser (Hofer, Spar und Rewe mit seinen Vertriebslinien Billa, Billa Plus, Penny und Adeg) teilen sich rund 85 Prozent des Marktes untereinander auf. In ihre Kalkulation lassen sie sich naturgemäß nicht gerne schauen. Schon gar nicht vom Staat. Müssen sie auch nicht. Schließlich ist Österreich keine Planwirtschaft, in der sich die Politik in die Preisgestaltung der Unternehmen einmischt. Wie die Kontrolle der Weitergabe der Steuererleichterung an den Konsumenten in der Praxis funktionieren soll, bleibt also offen. Argumentieren kann ein Supermarktmanager schließlich vieles. Etwa, dass Teigwaren wegen der hohen Hartweizenpreise teurer geworden sind und so die Mehrwertsteuersenkung aufgefressen hat.

Aus Sicht von Loretz müsste die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) jedenfalls personell besser ausgestattet werden, um solche Kontrollen stemmen zu können. Doch diese Forderung ist in etwa so alt wie die Behörde selbst.