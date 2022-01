Spar-Chef Fritz Poppmeier: „Muss sich auszahlen, arbeiten zu gehen“

In Österreich gibt es gemessen an der Einwohnerzahl so viele Supermärkte wie in keinem anderen europäischen Land. Das kostet Geld und treibt laut Kritikern die Regalpreise in die Höhe ...

Bei der Erreichbarkeit der Märkte ist Österreich unschlagbar, dass wir teurer sind als andere Länder, stimmt einfach nicht. Wir sind mit dem preisaggressivsten Markt Europas, mit Deutschland, auf Augenhöhe. Das kann man an den durchschnittlichen Haushaltsausgaben für Lebensmittel ablesen. Der Unterschied ist nur, dass der Preiskampf hierzulande über Aktionen ausgetragen wird, was sich in den AK-Preisvergleichen so nie widerspiegelt.

Eines der Top-Themen zur Zeit ist die Inflation. Wird Brot im Speziellen und Essen im Allgemeinen teurer?

Brot ist schon um ein paar Prozentpunkte teurer geworden. Wir stemmen uns generell so gut es geht gegen Preiserhöhungen, die unter anderem internationale Großkonzerne durchdrücken wollen. Ich bin überzeugt, dass sich viele Parameter, wie hohe Verpackungskosten, wieder legen, es also schon im 2. Quartal zu einer Entspannung an der Preisfront kommen könnte.