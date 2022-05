Spar-Chef Poppmeier: „Das Klopapier ist bei uns der Panik-Index“

Keine leeren Regale

Leere Regale, wie zum Beispiel bei Speiseöl in Deutschland, befürchtet der Spar-Chef in Österreich nicht. Die Ukraine sei ein großer Produzent von Pflanzenöl, Deutschland würde Öl von dort beziehen. „Wir kaufen Pflanzenöl in Österreich, daher sind wir da nicht unter Druck.“

Derartige Produkte seien deshalb bei deutschen Diskontern teurer als bei Spar. Nur in grenznahen Regionen käme man teilweise unter Druck. Sehr groß scheint die Angst vor Verknappungen bei den Österreichern aber ohnehin noch nicht zu sein. „Das Klopapier ist bei uns der Panik-Index“, sagt Poppmeier.

Wenn die Nachfrage nach Klopapier nach oben gehe, dann seien die Leute verunsichert. Derzeit sei das noch nicht der Fall. Das sei auch nicht nötig, denn die Warenversorgung sei gesichert.