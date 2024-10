Sozialwirtschaft will "fairen Abschluss", aber Finanzierung unsicher

Die Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) ist die größte freiwillige Interessenvertretung für soziale Dienstleister in Österreich. Ihr gehören 620 Organisationen mit mehr als 86.000 Beschäftigten in etwa 100 Berufsgruppen an. Dazu gehören neben der klassischen Kranken- und Altenpflege auch die Arbeit im Behindertenbereich oder etwa die Betreuung oder Begleitung von Suchtkranken, Arbeitslosen, Asylsuchenden oder Haftentlassenen. 110.000 Angestellte der mehrheitlich gemeinnützigen Organisationen fallen unter den Kollektivvertrag, den die SWÖ seit mittlerweile 20 Jahren seitens der Arbeitgeber verhandelt. 70 Prozent der Beschäftigten sind Frauen, genauso groß ist der Anteil an Teilzeitkräften.