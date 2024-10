Gesundheits- und Sozialbereich macht Auftakt zu KV-Verhandlungen

Die Gewerkschaften GPA und vida haben am Dienstag ihre Forderungen für den Gesundheits- und Sozialbereich an die Arbeitgeberseite übergeben. Mit der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) beginnen nun die Kollektivvertragsverhandlungen .

SWÖ-Geschäftsführerin und Arbeitgeber-Verhandlungsführerin Yvonne Hochsteiner hofft auf „Fairness und Augenmaß“ bei den Verhandlungen. Hochsteiner erinnerte an die Lohnerhöhung von 9,2 Prozent im Vorjahr : „Wir hatten letztes Jahr den höchsten KV-Abschluss in der Geschichte der Sozialwirtschaft, dieses Jahr sind die Rahmenbedingungen aber andere.“ Eine Abgeltung der Inflation stellte sie erneut „in Aussicht“, diese sei heuer aber „deutlich geringer“.

„Wir werden in den nächsten Wochen die Forderungen der Gewerkschaften entsprechend bewerten und danach in die konkreten Verhandlungen einsteigen“, kündigte hingegen SWÖ-Vertreterin Hochsteiner an. Erich Fenninger, Vorsitzender der Sozialwirtschaft, richtete auch der gleich der Politik seine Wünsche aus: „Wer auch immer in Zukunft Regierungsverantwortung hat, muss gewährleisten, dass die Finanzierung für die Sozialbranche sichergestellt und jedes Jahr auch entsprechend valorisiert wird.“

Die erste Verhandlungsrunde ist für den 22. Oktober geplant. Weitere Termine gibt es am 11. und 25. November. In der dritten Runde soll dann - wie im Vorjahr - eine Einigung erzielt werden.