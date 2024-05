Die Pflege: Eine Branche, die selbst viel Pflegebedarf hat

Den Menschen, die sich tagtäglich – egal, ob im Beruf oder in der häuslichen Pflege – anderen Menschen widmen, nur ein Gedicht aufzusagen, wäre allerdings zynisch. Die Zeit, in der das Beklatschen ausgereicht hat (was es eigentlich ohnehin nie getan hat) wie während der Corona-Pandemie, ist längst vorbei. Die Pflege an sich befindet sich schließlich selbst in einer veritablen Krise.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Eine alternde Gesellschaft und dadurch zwangsläufig mehr pflegebedürftige Menschen, prekäre Arbeitsverhältnisse und weniger Menschen, die den Beruf anstreben ergeben eine ungünstige Gemengelage. Laut einer Bedarfsprognose von der Gesundheit Österreich GmbH braucht man bis zum Jahr 2030 rund 50.000 zusätzliche Pflegepersonen, bis 2050 sogar fast 200.000 in Österreich, um die aktuelle Versorgungssituation aufrechterhalten zu können.