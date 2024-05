Pflege: Vorbilder nicht nur auf TikTok

Wir orientieren uns gern an Vorbildern. Sie geben uns Ansporn etwas besser oder anders zu machen. Warum tun wir das nicht auch in der Pflege? Dänemark macht vieles richtig und besser als wir. Es sollte uns ein Vorbild sein. Die Versorgung pflege- und betreuungsbedürftiger Menschen funktioniert besser und kostet weniger. Sie ist überall gleich gut und kostet gleich viel – egal, in welcher Region man pflegebedürftig ist. Ganz im Unterschied zu Österreich, wo Pflegegrad und Kosten vom Wohnort abhängen. Ein katastrophaler Schwachpunkt unseres föderalistischen Systems bzw. des Kompetenz- und Finanzierungsdschungels zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Dänemark setzt nachhaltig auf Prävention, Rehabilitation und Altersunterstützung. Nach dem Prinzip „mit einer Hand in der Hosentasche“ steht die Hilfe zur Selbsthilfe im Mittelpunkt.

Während in Dänemark nur acht Prozent der über 65-Jährigen betreuungsbedürftig sind, sind es in Österreich 22 Prozent. Auch im Bereich der Telemedizin und Telecare ist man uns weit voraus und nutzt die Digitalisierung, um die Lebensqualität zu steigern. 96 Prozent der pflegebedürftigen Dänen genießen auch mehr Lebensqualität durch gute Versorgung zu Hause, ohne dass Angehörige in die Pflicht genommen werden. Ins Heim übersiedelt nur, wer hohen medizinischen Pflegebedarf hat. Nur vier Prozent leben in Heimen, bei uns sind es dreimal so viel. In Österreich würde das Pflegesystem ohne die Unterstützung der Angehörigen, zusammenzubrechen.