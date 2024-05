Pfleger in Ausbildung: „Wir müssen als Praktikanten vollwertig mitarbeiten“

In der Ausbildung zum Sozialbetreuer geht es um mehr als reine Pflege. Es werden Menschen begleitet, die nicht im vollen Maß am Leben teilhaben können, also zum Beispiel Menschen mit Behinderung, Ältere oder Familien in Krisenzeiten.

Sie sollen mithilfe der Sozialbetreuer lernen, mit den Herausforderungen des Alltags umzugehen. Das weite Feld erfordert eine dementsprechend umfangreichere Ausbildung, die für die Schüler aber mit Hürden verbunden ist. „Ich verdiene jetzt während der Ausbildung halb so viel wie in meinem alten Job und ich habe eine Familie“, sagt Erben. Dass die Ausbildung eine finanzielle Belastung bedeutet, sagt auch Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler und appelliert an die Bundesregierung. Zwar hätte die Pflegereform bereits vieles verbessert, Sozialbetreuer seien aber vergessen worden.

Keine Förderung

„Das Mehr an Ausbildung muss anerkannt und gefördert werden“. Konkret ist die Situation derzeit so, dass die insgesamt 13 Schulen, die es in Österreich gibt, nicht in der Infrastrukturförderung des Bundes berücksichtigt werden. Die Ausbildung kostet in den ersten vier Semestern 3.700 Euro und muss in manchen Bundesländern von den Auszubildenden selbst finanziert werden. Hat man das Diplom dann in der Hand, kann es aber passieren, dass man in dem Beruf gar nicht arbeiten kann, wie Tödtling-Musenbichler erklärt: „Viele müssen dann trotz der Ausbildung als Pflegeassistenz arbeiten, weil Sozialbetreuer zum Beispiel in der Steiermark nicht im Pflegeschlüssel berücksichtigt sind. Das hat Unterbezahlung zur Folge und ist für die Sozialbetreuer natürlich auch frustrierend.“