Sozialwirtschaft: Nach zwei erfolglosen Verhandlungsrunden Streikbeschlüsse gefasst

"Die Betriebsrätinnen und Betriebsräte der Mitgliedsbetriebe der Sozialwirtschaft Österreich erwarten sich von den laufenden

Kollektivvertragsverhandlungen faire Lohn‐ und Gehaltserhöhungen und Verbesserungen der Arbeitsbedingungen!

Die Regierung, die Bevölkerung und die Arbeitgeber können sich immer auf die Beschäftigten im Gesundheits‐, Pflege‐ und Sozialbereich verlassen", heißt es in einer Resolution. "Leider wird dies nicht ausreichend gewürdigt. So ist noch immer eine richtige Pflegereform ausständig, der Pflegezuschuss/Entlastungswoche wurde verpfuscht. Das Kilometergeld wurde nicht erhöht. Die Teuerung war in den vergangenen zwölf Monaten so hoch wie noch nie. Die Energie‐ und Preiskrise haben direkt an die Corona‐Krise angeschlossen, die viele Arbeitnehmer:innen der Branche stark belastet hat." Nachsatz: "Wir erwarten uns daher eine entsprechende Wertschätzung unserer Arbeit durch einen gerechten und nachhaltigen Lohn‐ und Gehaltsabschluss und

werden uns dafür mit allen zu Gebote stehenden Maßnahmen einzusetzen wissen. Bei der Durchsetzung unserer Anliegen sind wir uns der breiten solidarischen Unterstützung der Gewerkschaftsbewegung über Branchengrenzen hinaus gewiss."